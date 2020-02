Une bonne nouvelle qui a réjoui l'instance, car cette piste est appelée à accueillir une partie des épreuves inscrites au programme des prochains Championnats d'Afrique d'athlétisme, prévus du 24 au 28 juin 2020 à Alger.

Lors des Championnats d'Afrique, "le SATO abritera les épreuves de lancer, alors que les autres spécialités (courses et sauts), se dérouleront au stade du 5-Juillet", relevant également du Complexe Mohamed-Boudiaf, a encore précisé la FAA.

Le "SATO" et sa piste d'athlétisme avaient pris un coup de vieux et les pouvoirs publics ont profité de l'organisation des prochains Championnats d'Afrique pour les moderniser.