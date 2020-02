L'Italie va organiser mardi après-midi une réunion des ministres de la Santé de pays voisins de la péninsule pour déterminer «des lignes d'action communes» face à l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris lundi auprès du ministère de la Santé.

Seront représentées la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, l'Allemagne et l'Union européenne, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère.

«Le gouvernement italien a proposé une réunion avec les ministres de la Santé des pays frontaliers.

L'objectif sera d'arriver à partager des lignes d'action communes», avait annoncé plus tôt le chef de la Protection civile italienne Angelo Borrelli.

La soudaine flambée depuis vendredi des cas de contamination au nouveau coronavirus fait de l'Italie le pays le plus touché en Europe et le troisième dans le monde après la Corée du Sud et la Chine. La réunion devrait débuter à 16H00 locales (15H00 GMT). Les régions les plus touchées par l'épidémie en Italie sont la Lombardie, voisine de la Suisse, et la Vénétie, frontalière de la Slovénie. Mais sont également concernés: le Pié mont, qui jouxte la France, et le Trentin-Haut-Adige, qui est frontalier de l'Autriche.



Washington et Séoul envisagent de réduire un exercice militaire

Les Etats-Unis et la Corée du Sud envisagent «de réduire» un exercice militaire conjoint prévu au printemps en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, ont indiqué lundi les ministres de la Défense des deux pays à l'issue d'une rencontre à Washington.

Le commandant des forces américaines en Corée du Sud, le général Robert Abrams, et le chef d'état-major sud-coréen, le général Park Han-ki «regardent s'ils peuvent réduire l'exercice de commandement en raison des inquiétudes que suscite le coronavirus», a déclaré l'Américain Mark Esper au cours d'une conférence de presse commune. Le Sud-Coréen Jeong Kyeong-doo a précisé que 13 militaires sud-coréens avaient été diagnostiqués comme atteints du coronavirus, et que les permissions avaient été suspendues pour l'ensemble des forces armées du pays, avant de limiter les mouvements.

La situation en Corée du Sud est «grave», a ajouté le ministre sud-coréen de la Défense, dont les propos étaient traduits. Les deux pays, qui ont déjà largement réduits leurs exercices militaires pour faciliter les négociations sur le programme nucléaire de la C orée du Nord, ont prévu un exercice de coordination des commandements des deux pays, qui doit se tenir au printemps.



La FICR obtient une dérogation aux sanctions contre la Corée du nord pour faire face au coronavirus

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a annoncé lundi avoir obtenu une dérogation aux sanctions imposées par l'ONU à la Corée du nord pour acheminer du matériel médical vers ce pays face à une éventuelle arrivée de l'épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué, la FICR explique avoir obtenu "une dérogation aux sanctions des Nations unies, imposées à la Corée du Nord par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions ultérieures". En vertu de cette dérogation, la FICR pourra acheminer dans ce pays "un soutien vital pour protéger les personnes contre la propagation du nouveau coronavirus", parti de Chine, précise le communiqué. Selon la Croix-Rouge, "la possibilité d'une épidémie de Covid-19 en Corée du Nord constitue une menace pour des millions de personnes qui ont déjà besoin d'une aide humanitaire".

La Corée du Nord a été parmi les premiers pays à fermer sa frontière avec la Chine, qui est son premier partenaire commercial et son premier fournisseur d'aide. Elle a suspendu les liaisons aériennes et ferroviaires, interdit les visites de touristes et imposé une quarantaine de 30 jours pour les personnes soupçonnées d'être porteuses du virus. Les autorités de Pyongyang assurent qu'elles contrôlent la situation.