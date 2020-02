Les autorités sanitaires sud-coréennes ont annoncé mardi 60 nouveaux cas de coronavirus, soit la plus faible croissance enregistrée au cours des quatre derniers jours, tandis qu'une personne de plus est décédée, portant le bilan à huit morts.

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies de la Corée du Sud (KCDC), le pays a répertorié 893 cas au total.

Il s'agit du niveau le plus important hors de Chine continentale, où le coronavirus est apparu en décembre. Les trois derniers bilans quotidiens des KCDC faisaient état de nouveaux cas dépassant la centaine.

Sur les 60 annoncés mardi, 49 se trouvent dans la ville de Daegu (sud) et dans la province voisine de Gyeongsang du Nord.

La plupart des cas de contamination du pays sont liés à la secte de l'Eglise Shincheonji de Jésus de Daegu.

Une femme de 61 ans a présenté une fièvre le 10 février mais elle avait fréquenté au moins quatre services religieux avant d'être diagnostiquée.