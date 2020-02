La Chine a salué lundi les propos de plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN en soutien à sa lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

La réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères Chine-ASEAN sur le COVID-19 organisée la semaine dernière au Laos a eu un grand écho international, selonl'Agence Chine nouvelle.

Le secrétaire philippin des Affaires étrangères, Teodoro Locsin, a tweeté que la réunion était "grandement instructive et fondée sur la science et les faits" et que "nous devons à la Chine pour le confinement du COVID-19 à l'échelle continentale". Il a également cité le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, qui a indiqué "ce qui ne nous tue pas ne peut que nous rendre plus forts". Invité à commenter ces propos lors d'un point de presse, le porte-parole nouvellement nommé du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a indiqué que la Chine appréciait les propos des ministres des Affaires étrangères des Philippines, de Singapour et de la Thaïlande.

La rencontre éta it la première réunion multilatérale des ministres des Affaires étrangères se focalisant sur la sécurité de la santé publique dans les pays de la région depuis le début de l'épidémie. Elle a donné l'exemple aux pays de la région dans le traitement conjoint des urgences de santé publique, a affirmé M. Zhao, ajoutant qu'elle avait également envoyé un message fort de renforcement de la coordination en matière de prévention et de contrôle conjoints entre la Chine et les pays de l'ASEAN. La Chine a adopté les mesures les plus complètes, les plus rigoureuses et les plus minutieuses depuis le début de l'épidémie et a obtenu des résultats remarquables. Le pays a la capacité et la confiance nécessaires pour rapidement surmonter cette crise, a souligné le porte-parole. "Les virus n'ont pas de frontière", a fait remarquer M. Zhao. Face au virus, aucun pays ne peut s'en sortir seul en se tournant vers des pratiques protectionnistes, et seule une assistance mutuelle permet de résoudre le problème, a-t-il ajouté.

Selon lui, la Chine continuera de renforcer de manière ouverte, transparente et responsable, sa communication et sa coopération avec les parties concernées, dont l'ASEAN, afin de contribuer comme il se doit à la sécurité de la santé publique régionale et mondiale. La région de Wuhan et sa provin ce du Hubei comprennent toujours la très grande majorité des quelque 77.000 cas de contamination enregistrés en Chine depuis décembre, dont près de 2.600 cas mortels.