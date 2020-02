La commission nationale de la Santé a aussi fait état de 508 nouveaux cas confirmés de contamination par le virus, tous sauf neuf ayant été détectés dans la province centrale de Hubei, où l'épidémie est apparue en décembre.

Ce chiffre national des nouvelles infections est en hausse par rapport à celui de lundi, qui était de 409.

Plusieurs provinces chinoises n'ont rapporté aucun nouveau cas depuis plusieurs jours et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé lundi que l'épidémie avait «plafonné» en Chine.

Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que l'épidémie en Chine avait atteint son sommet entre les 23 janvier et 2 février et que le chiffre quotidien des nouveaux cas avait «diminué régulièrement depuis lors». Toutefois Bruce Aylward, un expert de l'OMS qui dirige une mission conjointe OMS-Chine, s'est inquiété lundi des apparitions de la maladie dans d'autres pays «qui se multiplient avec des taux de cr oissance exponentiels».