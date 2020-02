Plusieurs centaines de personnes ont dû abandonner leurs foyers dans le nord-ouest de la Colombie, après des menaces de groupes armés qui se disputent le contrôle des narco-plantations, a-t-on annoncé lundi de source officielle.

Environ 820 hommes, femmes et enfants de 309 familles se sont déplacés dimanche jusqu'à la ville d'Ituango, dans le département d'Antioquia, en provenance d'une zone rurale proche, a déclaré le maire, Mauricio Mira, cité par l'agence AFP. «Le déplacement a suivi une alerte due à la présence de certains groupes armés et la communauté s'est repliée dans le chef-lieu de la commune», a-t-il indiqué. Il s'agit du 11e déplacement forcé à Ituango depuis le début de cette année, mais le premier de cette ampleur et qui a débordé les capacités d'accueil de la municipalité, selon le maire. M. Mira a affirmé que les agresseurs ne s'étaient pas identifiés, mais il s'est dit sûr que les menaces étaient liées au contrôle des plantations de coca, matière première de la cocaïne. Dans ce secteur opèrent le Clan del Golfo, principal gang de narco-trafiquants du pays, formé d 'anciens paramilitaires, et des dissidents de l'ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), qui ont rejeté l'accord de paix de 2016.

«A partir du moment où il y a des plantations illicites, il y a des groupes armés et ils provoquent des déplacements, attaquent la population, recrutent des mineurs», a ajouté le maire.

Ayant à la fois accès à l'océan Pacifique et à la mer des Caraïbes, par où les narco-trafiquants exportent la drogue vers les Etats-Unis et vers l'Europe, le département d'Antioquia est le cinquième du pays comptant le plus de narco-plantations, avec 13.402 hectares en 2018, selon l'ONU.

En dépit de quatre décennies de lutte contre le trafic de drogue, la Colombie est le premier producteur mondial de cocaïne et les Etats-Unis en sont le principal consommateur.

Bien que l'accord de paix avec les Farc ait réduit l'intensité du conflit, des groupes armés, dont la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN), continuent de défier les forces de l'ordre dans plusieurs régions du pays. Ils se financent essentiellement par le trafic de drogue et l'extraction illégale de minerais.

La guerre interne qui dévaste la Colombie depuis plus d'un demi-siècle a vu s'affronter une trentaine de guérillas, des milices paramilitaires d'extrême droite et les forces armées, faisant plus de huit millions de victimes (morts, disparus et déplacés).