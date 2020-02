Le développement des routes et des transports en Afrique sera au menu d'une conférence de la cinquième édition de «The Africa Road Builders» 2020 le 25 mars prochain à Dakar au Sénégal. Selon un communiqué cité par l'agence APA, cette conférence inaugurale précède la conférence finale qui a lieu chaque année à l'occasion des Assemblées annuelles de la BAD, qui aura lieu cette année en mai prochain à Abidjan. Avec cette cinquième édition, souligne Barthélémy Kouamé, le Commissaire général de «The Africa Road Builders» dans le communiqué, ces assises s'établissent comme un «rendez-vous incontournable» pour le développement de la route et des transports en Afrique.

Cette rencontre qui est organisée sur le thème «Routes et transports pour améliorer la qualité de vie des populations en Afrique», a-t-il expliqué, sera une «journée de partage, de réflexions, d'actions et d'expériences». «Nous invitons les professionnels et les autres acteurs, les médias et tous les observateurs intervenant en Afrique à nous rejoindre. Parce que la route et les transports précèdent le développement», a conclu le Commissaire général.