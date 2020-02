La mission d'observation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a appelé lundi au respect des résultats de l'élection présidentielle du 22 février au Togo issus des urnes et proclamés par les structures en charge de l'organisation du scrutin.

Conduite par l'ancien président de Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, la mission de la Cédéao a lancé son appel dans une déclaration assortie de conclusions provisoires saluant un scrutin présidentiel qui s'est déroulé «sans incident majeur», lors dune conférence de presse tenue lundi dans la capitale togolaise. «La Mission lance un appel à tous les candidats qui étaient en lice pour l'élection présidentielle à respecter les résultats issus des urnes et proclamés par les institutions et organes chargés des élections et les exhorte à recourir, en cas de besoin, aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral», selon la déclaration.Au terme du premier tour de la présidentielle, le président sortant et candidat du parti Union pour la république (UNIR) Faure Gnassingbé a été réélu avec 72,36% des voix pour c inq ans, selon les résultats provisoires proclamés lundi matin par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Arrivé en deuxième position avec 18,37% des voix, le candidat Agbeyomé Messan Kodjo du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD) conteste les résultats proclamés après avoir revendiqué la victoire peu avant.

La mission indique que le représentant permanent de la Commission de la Cédéao au Togo «observera les développements post-électoraux jusqu'à la proclamation définitive des résultats». L'élection présidentielle du 22 février constitue «une étape cruciale dans la consolidation de la paix et la promotion de la démocratie au Togo», a souligné la mission de la Cédéao qui comprend 79 observateurs. Faure Gnassingbé a obtenu 1.938.889 votes sur un total de 2.679.557 des suffrages exprimés, avec 3.614.056 électeurs inscrits sur le fichier électoral pour ce scrutin présidentiel qui a enregistré un taux de participation de 76,63%.

Arrivé au pouvoir en 2005, Faure Gnassingbé a été réélu en 2010 avec 60,9% des suffrages, puis en 2015 avec 58,77%.