"Les deux parties ont convenu de présenter le projet d'accord à leurs dirigeants respectifs pour de nouvelles consultations et de se réunir à nouveau le mois prochain pour reprendre les discussions", a indiqué d'appui de l'Onu en Libye (Manul) dans un communiqué.

Elles devront ensuite finaliser l'arrangement en préparant les "comités chargés de l'application", a précisé la même source au lendemain de la fin du deuxième cycle de pourparlers militaires engagés dans le cadre de la Commission militaire conjointe (5+5).

Si l'accord est validé par les deux camps, la Manul sera chargée de surveiller le cessez-le-feu avec la Commission militaire conjointe (JMC), constituée de dix hauts responsables militaires - cinq pour chaque camp, le Gouvernement d'union nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar dans l'Est. le JMC était réuni jusqu' à dimanche passé à Genève.

Un cessez-le-feu a été conclu en janvier, mais la trêve a été régulièrement violée. Lundi, la Manul a renouvelé son appel aux deux parties pour qu'"elles respectent pleinement la trêve actuelle et la protection de la population civile, des biens et des infrastructures vitales".

Les pourparlers militaires sont un des trois volets du dialogue inter-libyen mené par l'Onu, les deux autres étant politique et économique, sur notamment la répartition des richesses du pays. Deux réunions économiques ont déjà eu lieu ces dernières semaines à Tunis et au Caire.

Le dialogue politique, qui doit quant à lui démarrer mercredi, doit inclure des représentants des deux camps libyens et des personnalités invitées par l'émissaire de l'Onu, Ghassan Salamé. L'agenda de ces discussions à Genève "sera inspiré de la grande conférence nationale que nous tentions de faire l'année dernière si la guerre n'avait pas éclaté", a indiqué récemment M. Salamé.