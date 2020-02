Steak ou poisson ?

Maintenant que vous attendez un heureux événement, c'est le moment de rompre avec vos (mauvaises) habitudes alimentaires : on ne vous interdit pas un plateau-télé les soirs de grande fatigue, mais plus question d'en faire votre rituel quotidien ! D'autant qu'un steak ou un filet de poisson accompagné d'une petite poêlée de légumes ça prend à peine plus de temps qu'une pizza à réchauffer ! Et puis, dans quelques mois, lorsque vous entrerez de plain-pied dans la diversification alimentaire, vous serez incollable sur l'équilibre entre les quantités de protéines et de lipides !

Rassurez-vous, si vous n'êtes pas très "carnivore" : on ne vous oblige quand même pas à mettre de la viande tous les jours au menu. Trois ou quatre fois par semaine, c'est bien suffisant pour ne pas être anémiée... et ce ne sera pas assez pour voir votre taux de cholestérol grimper en flèche ! D'autant que votre gynéco vous a sûrement prescrit également une supplémentation sous forme de cachets.

Apprenez à lire les étiquettes

Pour tout savoir sur la viande, apprenez donc à lire les étiquettes ! Le prix et le poids du morceau choisi sont, certes, des informations essentielles pour la future maman soucieuse de son poids que vous êtes ! Mais bien d'autres renseignements apparaissent : le nom du morceau de bœuf par exemple, juste à côté de la dénomination "viande bovine", qui vous permet de choisir en toute connaissance de cause entre le rumsteak (à 3,5 % de matières grasses) et l'entrecôte (à 12 %). Vient ensuite la mention de l'origine (pays de naissance, d'élevage et d'abattage), obligatoire depuis 2002. L'étiquetage mentionne aussi la "catégorie" de l'animal : jeune bovin (mâle de moins de 2 ans), génisse (femelle n'ayant pas vêlé), bœuf (mâle castré de plus de 2 ans), vache (femelle ayant vêlé) ou taureau. Le type précise enfin s'il s'agit d'une race laitière ou d'une race à viande.

Et les épinards,alors ?

Non, on ne vous a pas trompée : il y a bien du fer dans les épinards (merci Popeye !). Mais du fer "non héminique", c'est-à-dire difficilement assimilable par l'organisme.

Résultat : seulement 5% du fer des épinards est absorbé par l'organisme. Alors que 25 à 30 % du fer "héminique" présent dans la viande ou le poisson est absorbé par votre organisme. Mieux encore : la viande, et notamment la viande bovine, améliore l'absorption du fer non héminique contenu dans les aliments qui l'accompagnent dans l'assiette. Autrement dit, quand vous mangez un steak-épinards, c'est le bœuf qui vous fournit le fer le mieux assimilé... et c'est lui qui vous permet de profiter au maximum du fer contenu dans les épinards ! En revanche, n'abusez pas trop du thé ou du café qui empêchent une bonne assimilation du fer.

Teneur en fer des aliments

Pour un total de 100g

Viandes rouges:2,2 à 4 mg

Viandes blanches:1,1 à 2 mg

Poissons:0,5 à 2,3 mg

Oeufs:1,8 à 1,9 mg

Foie:6 à 14 mg

Volaille:1,3 à 2,7 mg

Epinards:2,4 mg (non héminique)

Légumes secs:1,8 à 3,3 mg (non héminique)

Chocolat :2,9 mg (non héminique)

Fruits secs:5,2 mg (non héminique)