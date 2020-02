Rien n’est plus banal que de se sentir fatiguée quand les vacances sont derrière nous. Toutefois, si cette fatigue devient permanente et qu’en plus vous vous trouvez pâlichonne, essoufflée au moindre effort, il se peut que vous souffriez d'anémie. Comment savoir ?

à quoi c'est dû?

Il y a plus de risque d'anémie chez les femmes :

- qui ont des règles abondantes

- qui ont une alimentation trop pauvre en fer

- ou qui suivent un traitement médical prolongé avec de l'aspirine ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

D’autres médicaments peuvent également provoquer une carence en fer (antiacides, antihistaminiques H2, inhibiteurs de la pompe à protons, tétracyclines).

Pourquoi ça fatigue ?

La fatigue causée par l'anémie est le résultat d'un manque de globules rouges, ceux qui transportent l'oxygène depuis vos poumons jusqu'aux cellules. Comme cet apport en oxygène est trop faible, vous vous sentez faible, fatiguée, parfois même à bout de souffle. Des exercices aussi simples que grimper un escalier ou courir après le bus, vous semblent tout à coup insurmontables.

Comment savoir si j'en ai?

Pour diagnostiquer ce type d’anémie par carence en fer (appelée anémie ferriprive), votre médecin vous prescrira une prise de sang en demandant une numération formule sanguine (NFS) et un dosage de la ferritine sérique qui traduit l’état de vos réserves en fer. Evidemment, il recherchera aussi la cause de votre anémie afin de la traiter. C'est ainsi qu’il vous posera des questions sur vos habitudes alimentaires, vos cycles menstruels, votre digestion, les médicaments que vous prenez... Dans tous les cas, le médecin vous conseillera d’augmenter vos apports en fer dans l’alimentation. Et si vous êtes anémiée, il vous prescrira une supplémentation en fer afin de faire remonter vos réserves.