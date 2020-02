Une application mobile permettrait de détecter l'anémie en se basant sur un selfie et indiquerait aux utilisateurs la procédure à suivre en cas de carence en fer.

Les applications santé se développent pour accompagner les Internautes au quotidien. Une nouvelle vient de voir le jour et est capable de détecter l'anémie avec un simple selfie (auto-portrait réalisé avec un Smartphone).

Les signes d'alerte de l'anémie

Les symptômes classiques et habituels de l'anémie sont la pâleur de la peau, des conjonctives, un essoufflement pendant l'effort, une accélération du rythme cardiaque, une fatigue, des maux de tête, des vertiges et des bourdonnements d'oreilles. L'anémie lorsqu'elle est envisagée par un médecin, se détecte par une prise de sang qui dose le niveau de ferritine dans le sang. Cette protéine, qui permet le stockage du fer, traduit l'état de nos réserves.

Développée par des étudiants australiens, cette nouvelle application nommée Eyenaemia diagnostique l'anémie simplement grâce à un selfie. Cette solution simple et non-invasive est accessible à tous et peut aussi s'utiliser dans des pays ou zones mal équipés en structures sanitaires et hospitalières.

Le logiciel est livré avec une carte de couleurs utilisée comme outil d'étalonnage. Il suffit à la personne de se photographier en tirant sur sa paupière inférieure. Si ce type de selfie n'est pas flatteur, il permettra de faire un bilan de votre anémie. L'application est capable de déterminer en fonction de la couleur de l'œil, le niveau d'hémoglobine du patient. Une fois le diagnostic établi, l'internaute reçoit un bilan et une procédure à suivre en fonction de son état de santé.

Un portail informatif sur cette application existe et est disponible pour les Internautes qui peuvent déjà tester ce nouvel outil. En revanche, l'application qui a remporté le prestigieux 2014 Imagine World Cup Microsoft ne sera disponible que fin 2014 sur Windows Store.