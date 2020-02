Notre corps renferme environ 4g de fer à l’âge adulte. Ce minéral est essentiel au bon fonctionnement de notre organisme car il sert, notamment, au transport de l’oxygène des poumons vers tous les autres organes.

Consommer des aliments riches en fer

Le fer est présent sous deux formes : héminique (70 %) associé à l’hémoglobine de nos globules rouges et non héminique (30 %) qui sert à la fois au transport et à la constitution de nos réserves. Vous trouvez le fer :

- sous la forme héminique : dans les viandes rouges et plus particulièrement dans le boudin noir (il apporte 163% des apports journaliers recommandés), les abats, le foie et les rognons, mais aussi dans les viandes blanches, les poissons, les fruits de mer et les œufs.

- sous forme non héminique : dans les légumes verts, les fruits et légumes secs (comme les lentilles et les fèves). Contrairement à la croyance , les épinards ne contiennent pas beaucoup de fer… Le créateur de Popeye s’est en fait servi d’une table alimentaire qui comportait une erreur de virgule dans la teneur en fer des épinards d’où cette légende qui continue de se répandre.

Faire les bonnes associations

Le fer présent dans la viande est 2,5 fois plus assimilable que le fer des produits végétaux. Toutefois, celui-ci est d’autant mieux absorbé par l’organisme qu’il est associé au cours d’un même repas au fer d’origine animale et à des aliments riches en vitamine C comme les crudités ou les fruits mais aussi les herbes aromatiques qui en contiennent beaucoup comme le persil, le cerfeuil, l’estragon…

Certains aliments doivent cependant être consommés à distance des repas car ils réduisent l’absorption du fer. C’est le cas du thé, du café, du vin et du jus de raisin.