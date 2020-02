Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a inauguré lundi les unités de production de la raffinerie de Sidi Arcine à Baraki (Alger) après l'achèvement des travaux de réhabilitation en février 2019.

L’inauguration qui coïncide avec la célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA, s’est tenue en présence du ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement des territoires, Kamel Beldjoud, du ministre des Travaux publics et des transports, Farouk Chiali, du ministre du Travail de l'emploi et de la sécurité sociale Chawki Acheuk Youcef ,ainsi que du PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.

Avec la mise en service des nouvelles installations, les capacités de la raffinerie d'Alger vont être augmentées de 2,7 millions de tonnes (Mt) à 3,645 Mt annuellement.

Sonatrach et le groupe China petrole Engineering and Construction (CPECC) avaient signé en 2016 un contrat de 45 milliards de dinars pour réaliser les travaux de réhabilitation de cette raffinerie.

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé dans la matinée, la cérémonie d'acquisition par Sonatrach de trois méthaniers au niveau du port d'Alger.

Il s'agit de deux (2) méthaniers gaziers (Hassi Touareg et Hassi Berkine) d'une capacité de 13.000 m3 chacun et un pétrolier de 46.000 tonnes (In-Ecker).