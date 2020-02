Une opération de démolition visant 25 constructions illicites nouvellement édifiées au quartier des "Planteurs" a été effectuée, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Les services de la délégation communale de Sidi El-Houari et de la commune d’Oran ont procédé, dimanche en collaboration avec les services de sécurité, à la démolition de 25 construction illicites nouvellement édifiées au niveau du quartier des "Planteurs", dans le cadre de la lutte contre les constructions illicites, selon la même source.

L’opération vise à mettre un terme aux extensions anarchiques et aux constructions illicites, qui défigurent l’aspect esthétique de la ville, a-t-on souligné. Toutes les procédures légales seront prises à l’encontre des personnes responsables de ce phénomène, selon la même source, ajoutant que l’opération continuera et ciblera d’autres sites dans les autres délégations communales.

Pour rappel, 13 récentes constructions et extensions illicites sur les trottoirs réservés aux piétons ont été démolies dans la commune d’Oran, a-t-on fait savoir.