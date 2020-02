Quatre groupes sont formés pour le recensement des zones d’ombre et points noirs à travers les différentes communes de la wilaya en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de la rencontre gouvernementwalis, la semaine dernière, a déclaré dimanche le wali d’Oran Abdelkader Djelaoui.

Les groupes sont composés de représentants de différents secteurs, des élus de l’APW, présidés par un attaché au cabinet du wali qui se chargera de la mission d’inspecter et fixer toutes les zones d’ombre et points noirs au niveau des communes et ce, en collaboration avec les chefs de dairas, a souligné M. Djelaoui qui s'exprimait devant la presse en marge de l'ouverture de la nouvelle session de formation professionnelle de février 2020.

Les quatre groupes effectueront des sorties sur le terrain pour recenser des zones d’ombre à Oran, déterminer les préoccupations et les principaux problèmes en vue d'une prise en charge effective sur place. Ils devront présenter le résultat de leur travail jeudi prochain, atil indiqué, ajoutant qu'un dossier technique, appuyé par des images fi lmées, sera élaboré sur les zones en question.

D'autres équipes seront également chargées, selon le wali, de recenser des zones, dont les écoles ne sont pas dotées de chauffage ou de cantines de servant pas des repas chauds, notant que cela sera pris en charge en urgence.

Une visite a été effectuée dans la zone de Sidi Ghalem pour s’enquérir des différents problèmes dont souffre ce village éloigné, notamment l’absence de réseau d’alimentation en eau potable.

Des dispositions ont été prises à ce propos, dont le remplissage quotidien des réservoirs du village, en attenant une solution finale en concertation avec les secteurs concernés.