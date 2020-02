Au total 65,81 % des diplômés des établissements de la formation et de l’enseignement professionnels ont intégré le marché du travail durant ces trois dernières années dans la wilaya de Constantine, aton appris dimanche de la directrice locale du secteur, Rahima Zenati.

S’exprimant en marge de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle session de formation professionnelle, organisée à l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle Abdelhak Benhamouda de Constantine, Mme Zenati a fait savoir qu’une récente étude menée par sa direction, en coordination avec l’ensemble des établissements du secteur, a révélé que 65,81% des diplômés des trois dernières années, à Constantine, ont intégré des entreprises économiques ou bénéficié des différents dispositifs d’aide à l’emploi pour le lancement de leurs microentreprises.

L’étude ayant concerné 6588 personnes a également révélé que 2687 diplômés ont été placés dans des entreprises publiques ou privés, 1652 autres ont bénéficié de financements de la part des dispositifs d’aide à l’emploi et que 2249 s ont encore à la recherche d’un emploi, atelle ajouté.

Selon la directrice du secteur, plus de 18 conseillers pédagogiques ont été mobilisés pour la réalisation de cette étude devant servir à apporter une vision prospective du marché du travail local.

Par ailleurs, à l’occasion de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle session, cinq décisions de préaffectation de locaux commerciaux et d’aides financières de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), de la Caisse nationale de l'assurance chômage(CNAC) et l’Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), ont été remises à leurs bénéficiaires pour la création de petites entreprises dans le domaine de la verrerie, la couture et les soins esthétiques.

Pour rappel, au moins 3556 nouvelles places pédagogiques au total sont proposées au titre de la session de février 2020 par le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Constantine.