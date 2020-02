Les matches Naples-Barcelone et Chelsea-Bayern Munich constituent les deux affiches de huitièmes de finale aller de Ligue des champions, prévues mardi.

Alors que les coéquipiers de Lionel Messi vont découvrir Naples où brilla l'ex star d'Argentine Maradona, les Anglais de Chelsea reçoivent le Bayern Munich qui a actuellement le vent en poupe.

Poids lourd européen avec ses cinq titres de champion d'Europe, le Barça part favori, même si le leader du Championnat d'Espagne est privé de ses fers de lance : Luis Suarez, Ousmane Dembélé et Jordi Alba. En Liga, les Catalans ont sorti un match référence samedi avec un festival offensif contre Eibar: victoire 5-0 et quadruplé de Messi.

De son côté, Naples, sixième de Serie A, reste sur six victoires en sept matches, avec les trois premiers au classement (Juventus, Inter Milan, Lazio Rome) parmi ses victimes. A Londres, un gros défi attend Chelsea qui reçoit à Stamford Bridge le Bayern Munich, redevenu le mastodonte qui fait trembler l'Allemagne et l'Europe, avec une série en cours de 11 matches sans défaite (10 victoires et 1 nul ).

Les Blues, privés de N'Golo Kanté et sixièmes de Premier League, n'ont eux plus enchaîné deux victoires en championnat depuis octobre. Les voilà condamnés au coup d'éclat.

Programme des matches des huitièmes de finale prévus mardi 25 février et mercredi 26 février:

Mardi 25 février

(20h00 GMT) Chelsea (ENG) - Bayern Munich (GER)

Naples (ITA) - Barcelone (ESP)

Mercredi 26 février

(20h00 GMT) Lyon (FRA) - Juventus Turin (ITA)

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG).