La quatrième édition du salon national des musées placée sous le slogan «Les musées nationaux visitent la capitale des Zianides» a été ouverte dimanche en fin d’après-midi au palais de la culture de hai Imama (Tlemcen) en présence des autorités locales de la wilaya et de responsables et représentants de 17 musées nationaux.

Cette nouvelle édition comporte une série d’expositions mettant en valeur les missions et les collections des 17 musées nationaux présents au salon. Les visiteurs, nombreux lors de l’ouverture de cette manifestation muséale, ont pu apprécier les diverses richesses historiques et préhistoriques dont dispose les musées algériens, dont notamment le musée du Bardo (Alger) qui fait découvrir les pièces importantes qu’il recèle telles que la copie de la mandibule du plus ancien homme préhistorique découvert en Algérie, le squelette de Tin Hinane, la reine mythique des Touaregs, et les collections ethnographiques qui renseignent sur l’art de vivre en Algérie. Le musée d’El Menia expose des photographies de ses nombreuses collections datant de l’âge préhistorique et paléontologique du Sahara central surtout. Des photographies de sites archéologiques remontant à diverses époques. Le musée de Sétif expose le mausolée de Scipion, le Site de Mons, Ain Soltane et de Djemila. Des richesses aquatiques sont également exposées par le musée public national maritime d’Alger qui tente, à travers des photographies et des documentaires, mettre en exergue ses principales missions qui visent à protéger, valoriser, explorer, inventorier tout le potentiel marin national. D’autres musées tels que ceux de Miliana (musée de la manufacture d’armes de l’Emir Abdelkader), de Cherchell et de Timimoune renseignent le nombreux public de la diversité et de la richesse patrimoniale du pays. Cette quatrième édition, à laquelle prennent part aussi les musées de Tlemcen, à l’instar du Centre d’interprétation du costume national algérien, du musée de la calligraphie islamique, en plus de l’annexe du Centre national des manuscrits, constitue une occasion propice pour échanger les expériences entre divers musées nationaux en matière de conservation et de restauration des pièces muséales, a souligné la responsable du musée d’archéologie islamique, organisatrice de cet évènement, Faiza Benallal.

Cette manifestation sera également mise à profit pour répandre la culture muséale au sein de la société algérienne, a ajouté la même responsable, préci sant, par ailleurs, que le salon est une autre opportunité pour les chercheurs d’établir des contacts directs avec les responsables des institutions muséales et aussi, l’occasion pour organiser des ateliers pédagogiques pour les élèves et pour les personnes aux besoins spécifiques. Une session de formation destinée aux cadres des musées sera également organisée lors du salon national qui s’étalera sur trois jours et sera encadrée par des experts en restauration et en conservation, a-t-on fait savoir.