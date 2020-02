L’université Salah Boubnider a franchi «un pas de géant» dans la formation au 6ème art en remportant les trois prix de la 6ème édition du festival national du monologue universitaire, organisé du 19 au 21 février dans la wilaya d’El-Oued, a affirmé dimanche, Hamoudi Laâouar, dramaturge et enseignant formateur à la faculté des arts et de la culture de l’université Constantine 3.

Dans une déclaration à l’APS, cet enseignant a indiqué que «l’université Salah Boubnider a réalisé de grands progrès dans le domaine des arts et de la culture à la faveur des infrastructures et du potentiel humain dont elle dispose ayant permis de découvrir de grandes compétences chez les étudiants formés qui pourront s’illustrer dans le monde professionnel». «C’est un grand exploit réalisé par les lauréats de ce festival national qui augure un avenir prometteur pour la formation dans les arts de la scène, regroupant le théâtre, le mime et l’écriture dramaturgique», s’est félicité M. Laâouar, qui a décroché le prix de la meilleure réalisation, en sus de Delmi Asma qui a remporté resp ectivement le prix du meilleur texte théâtral et celui de la meilleure actrice. Le nombre d’étudiants intéressés à la formation aux arts et à la culture s'est accru ces dernières années de manière considérable, a fait savoir la même source, notant que l’université Salah Boubnider accorde une grande importance à l’accompagnement et à la formation des encadreurs expérimentés dans ce domaine. Au cours des précédentes éditions de ce festival national, l’université Constantine 3 a décroché uniquement les prix de la meilleure actrice ainsi que celui de la meilleure scénographie lors de la 4ème édition, a rappelé M. Laâouar. Placée sous le signe de «l’Etudiant dans le milieu universitaire et culturel», cette manifestation tenue du 19 au 21 février, a regroupé, pour rappel, plus de 200 étudiants issus de 12 institutions universitaires du pays, ayant présenté des monologues ayant trait à la nation, l’individu et la dimension historique.