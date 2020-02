Ce n’est apparemment pas de gaieté de cœur que l’acteur Harrisson Ford, une des vedettes du cinéma d’Hollywood, né le 13 juillet 1942 à Chicago, a entrepris de se mettre au régime à cet âge avancé.

Il en a parlé lors d’une émission de télévision que le site français 20minutes.fr a suivie selon son article daté du 23 février dans lequel il est constaté que l’acteur « s’oblige à manger sain et ça l’ennuie beaucoup ». Certes il fait toujours du vélo et il joue au tennis mais il a estimé qu’il ne devait plus manger de viandes ni de produits laitiers se contentant de légumes et de poissons. A l’animatrice qui s’étonnait de sa détermination, l’acteur de Star Wars a lâché : ‘’ « C’est vraiment chiant » Contre mauvaise fortune bon cœur, Harrisson Ford explique sa démarche par des soucis écologiques en expliquant qu’il tient compte des répercussions de la nourriture à base de viande et qu’il sait que cela n’est pas bon pour la planète. « J’ai juste décidé que j’étais fatigué de manger de la viande, et je sais que ce n’est pas bon pour la planète comme pour moi », a-t-il admis, comme pour se consoler.