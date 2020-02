Les participants à la cérémonie de clôture des premières journées cinématographiques de Khenchela, organisée à la maison de la culture Ali Souaihi, ont appelé à la réouverture de la cinémathèque de la ville pour les férus du septième art.

La réouverture de la cinémathèque, située au centre ville de Khenchela et fermée depuis plus de 8 ans, figure parmi les recommandations émises au terme des premières Journées cinématographiques de Khenchela, dont les participants ont appelé à officialiser par le ministère de tutelle.

La création d'un Club de cinéma à la maison de la culture Ali Souaihi de Khenchela a été préconisée pour contenir, encadrer et mettre en valeur les talents en herbes découverts dans le cadre de la manifestation culturelle. Le directeur de la maison de la culture, Noureddine Kouidri, a salué les efforts des artistes Djamel Dekkar, Hassan Allaoua, Feroudji Mabrouk et Céline Sahraoui, qui ont animés et encadrés les différents ateliers organisés au profit des jeunes dans le cadre de la 1ère édition des Journées cinématographiques de Khenchela.

Un film documentaire sur le parcours de l'artiste cinématographique établi à l’étranger, Omar Hakkar, issu du village Ferngal de Khenchela, a été diffusé lors de la clôture de la manifestation culturelle, qui a été mise à profit pour honorer l'artiste pour ses contributions durant plus d'une trentaine d'année au cinéma algérien.

La première édition des Journées cinématographiques de Khenchela, organisée du 18 au 22 février, sous le slogan «La Révolution libératrice, vue par le cinéma algérien», a été marquée par la projection de dix films (10) sur la Révolution algérienne à la maison de la culture et, par le cinéma mobile, dans les communes de Tamza, Kaïs et Chechar.