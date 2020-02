Michael Hughes «est tragiquement décédé aujourd'hui au cours d'une tentative de lancement de la fusée qu'il avait fabriquée», a indiqué la chaîne sur Twitter. «Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis pendant ce moment difficile». Cascadeur de profession, Michael Hughes, surnommé «Mad Mike» (Mike le Fou), avait construit dans son jardin, avec l'aide d'un ami, une fusée propulsée par de la vapeur. Il avait été sponsorisé par plusieurs marques pour fabriquer son vaisseau spatial.

Il avait déclaré à la presse locale qu'il comptait s'élever à plus de 1.500 mètres d'altitude pour prouver que la Terre n'est pas ronde mais qu'elle «a la forme d'un frisbee». Mais selon son porte-parole Darren Shuster cité dimanche par le Los Angeles Times, ces déclarations n'étaient qu'un coup publicitaire. «Je ne pense pas qu'il y croyait», a-t-il dit au quotidien californien. «Il avait certaines théories du complot de type gouvernemental mais il ne faut pas confondre ça avec le truc de la Terre plate. C'était un coup de pub qu'on avait imaginé». Des images du lancement, organisé en présence de nombreux témoins dans le désert près de son domicile de Barstow, à 180 km au nord-est de Los

Angeles, circulaient dimanche sur les réseaux sociaux. On y voit un parachute qui se détache de la fusée quelques secondes après le décollage, et le véhicule spatial changer aussitôt de trajectoire pour s'écraser quelques centaines de mètres plus loin. «Ce lancement a toujours été son rêve et Science Channel était là pour raconter son parcours», a ajouté la chaîne américaine, qui filmait l'évènement pour une nouvelle série intitulée «Les astronautes amateurs». Revêtu d'une combinaison d'astronaute rouge et noir et posant devant sa fusée, «Mad Mike» avait annoncé sur Discovery Channel le lancement samedi près de chez lui et expliqué pourquoi il s'embarquait dans cette aventure. «C'est simplement pour convaincre les gens qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires de leur vie», dit-il. «Peut-être que ça inspirera d'autres que moi».