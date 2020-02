Le coup d’envoi des tableaux finaux du tournoi international ITF juniors Mehdi-Bouras, a été donné lundi au tennis club de Hydra (Alger), en présence de 64 athlètes (32 garçons et 32 filles) issus de 29 pays.

Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte, de l'Espagne, du Kenya, de la France, de la Grèce, du Portugal, de la Suisse, de la Macédoine du nord, de la Hongrie, du Canada, de la Grande-Bretagne, de Chypre, des Etats-Unis, de l'Afrique du Sud, de l'Ukraine, du Salvador, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Italie, de la République tchèque, de la Russie, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Lituanie, de la Slovaquie et de l'Inde. "Nous sommes heureux d'accueillir pour la cinquième fois de suite ce tournoi de grade 4.

Nous organisons ce genre de tournoi pour permettre à nos joueurs juniors d’améliorer leur classement mondial ou de l’intégrer en se mesurant à l’univers du tennis planétaire.

J'espère que les algériens se donneront à fond sur le terrain avec l'objectif de remporter le sacre car beaucoup de joueurs algériens ont gagné par le passé ce tournoi", a ind iqué à l'APS le président de l'Association Amel Chabeb de Hydra (HAC), Azzi Tahar qui n'a pas caché sa ''satisfaction'' quant au nombre important de pays participants.

''Franchement, nous sommes très heureux du nombre record de participants ici à Hydra. Outre le volet technique, ce genre de tournoi encourage aussi le tourisme dans notre pays.

Nous avons fourni tous les moyens nécessaires pour réussir ce rendez-vous mondial" s'est félicité le patron du HAC. Organisé par le Tennis club d'Hydra (HAC), sous l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et la Fédération internationale de la discipline (ITF), ce tournoi de grade 4 se déroulera en simple et en double.

L'Algérie prend part à ce rendez-vous avec 5 athlètes dont une fille. Amine Mohatat, juge arbitre international algérien (white badge), dirige les tableaux simple et double, tandis que Salah Bouzidani est le directeur du tournoi, dédié à la mémoire de Mehdi Bouras, ancien joueur de l’équipe nationale juniors décédé en 2013 à l’âge de 24 ans.

Il s'agit du second tournoi international des juniors organisé à Alger pour le compte de la saison sportive 2020, après celui clôturé samedi au Tennis club de Bachdjerrah. L’Algérien Matis Amier avait atteint la finale avant de tomber face à l’Espagnole Perez Pena, tête de série N.1 sur le score 6-4 6-4.

Liste des joueurs algériens engagés :

Garçons : Aymen Ali Moussa, Mohamed Said Ounis, Mohamed Ali Abibsi, Matis Amier.

Filles : Bouchra Rehab Mebarki.