La police québécoise a démantelé, tôt samedi, les barricades installées par des militants écologistes, près de Montréal, en soutien à la mobilisation des groupes autochtones en Colombie-Britannique, qui paralysent le réseau ferroviaire canadien depuis deux semaines, selon des médias locaux citant des sources sécuritaires.

«La levée des barrières s'est déroulée pacifiquement conformément à une injonction de la justice et les premiers manifestants qui bloquaient les rails à Saint-Lambert (Québec) ont quitté les lieux vendredi soir», a indiqué le ministère local de la sécurité.

Selon la Compagnie nationale des chemins de fer, les trains de marchandises ont commencé à circuler après le démantèlement des barricades constituées entre autres de cordage, de banderoles et de tentes.

«Toutefois, le transport des voyageurs sur la liaison Montréal-Québec ne reprendra pas avant dimanche», précise la même source.

Le Premier ministre Justin Trudeau avait appelé, vendredi, à mettre fin aux blocages des voies ferrées, tout en appelant au dialogue les chefs des groupes héréditaires qui protestent contre un projet de gazoduc dans l'o uest du pays.

«Cela fait deux semaines que le réseau ferroviaire est bloqué. Les barricades doivent être levées», a insisté M. Trudeau lors d'une conférence de presse à Ottawa, qualifiant la situation d»'inacceptable et insoutenable».

Il a, à cet égard, plaidé pour le respect des injonctions de justice.

«La loi doit être appliquée», a affirmé le chef de l’exécutif, dont les propos semblent, selon les observateurs, ouvrir la voie à une intervention policière.