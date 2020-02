Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont mis fin aux activités d'une bande criminelle spécialisée dans le trafic de psychotropes et de stupéfiants, et saisi 466 comprimés psychotropes et 16 armes blanches, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger «ont mis fin aux activités d'une bande criminelle spécialisée dans le trafic de psychotropes et de stupéfiants avec le port d'armes blanches et arrêté 14 individus», ajoute le communiqué. L'opération a permis également la saisie d'un montant de 50.450 Da, 466 comprimés psychotropes, 35 g de cannabis, 76 unités de boissons alcoolisées et 16 armes blanches de différents types avec la récupération d'un motocycle volé», selon la même source. Suite à un appel téléphonique reçu via le numéro vert 1548 faisant état d'une rixe violente dans la rue, les éléments de la police se sont rendus sur place pour disperser une bagarre à l'arme blanche opposant un groupe de repris de justice qui s'adonnait au trafic de stupéfiants. L'inter vention de la police s'est soldée par l'arrestation de certains individus sur place et la saisie d'armes blanches, a précisé la même source selon laquelle l'intensification des investigations a permis d'identifier les autres accusés et d'arrêter deux d'entre eux.

La perquisition du domicile de ces deux prévenus, sur mandat ordonné par le procureur de la République territorialement compétent, a permis de récupérer un motocycle volé , et la saisie de 320 comprimés psychotropes et de 76 unités de boissons alcoolisées.

Trois 3 autres individus qui s'adonnaient au trafic de drogues, ont été arrêtés lors de cette opération en possession de 27 g de stupéfiants, 6 comprimés psychotropes et un montant de 3500 Da issu de ce commerce illicite.

Dans le cadre de la même affaire, un individu a été arrêté en possession d'un montant de 9500 DA, 8 g de cannabis et 6 comprimés psychotropes avec 2 autres acolytes avec la saisie de 28 comprimés psychotropes suite à la perquisition de leurs domiciles. Après investigations, un autre individu impliqué a été arrêté en possession de 106 comprimés psychotropes et d'armes blanches avec les autres membres de cette bande criminelle, soit un total de 14 accusés. Les accusés ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent après la finalisa tion des procédures juridiques en vigueur.