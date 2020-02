Cinq (05) conventions de coopération entre la Direction de formation professionnelle et divers secteurs d'activités au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été signées à l'occasion de la cérémonie de rentrée, dimanche, de la session de février de la formation et de l'enseignement professionnels.

Quatre (04) des cinq conventions sont une mise en oeuvre de celles déjà paraphées par la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) avec Electro-Industries (ex-ENEL), la laiterie de Draa Ben-Khedda, Auresse Emballage et l’Entreprise des machines agricoles Mahindra, tandis que la 5ème sera signée avec la société FORPIEUX. Ces conventions permettront, notamment, de mettre en place un partenariat pour l’accompagnement et le développement de la filière d’excellence dans le domaine de "l’efficacité énergétique et automatismes industriels", lancée à l’occasion, au niveau de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) de Oued-Aissi, à l'Est de Tizi-Ouzou.

S'agissant de la convention avec FORPIEUX, spécialisée dans le forage, elle est d estinée aux techniciens de maintenance et entretien des forages.

Présent à cette cérémonie, qui s'est déroulée à l'INSFP de Oued Aissi, le chef de l'exécutif local, Mahmoud Djamaa, a exhorté les jeunes à s'orienter vers la formation professionnelle "pour se former et s’intégrer dans le monde du travail", soulignant, à ce propos, "les capacités et les performances" du secteur de la formation professionnelle.

Pour cette rentrée professionnelle, l’effectif des apprenants attendus à travers les établissements du secteur dans la wilaya est de 16 713 stagiaires dont 3 152 nouveaux inscrits pour tous les modes et dispositifs de formation, soit 1 694 pour les formations diplômantes et 1 458 en formations qualifiantes.

La branche hôtellerie-restauration-tourisme arrive en tête avec 551 inscrits, suivie de l’agriculture avec 377, l'électricité-électronique-énergétique avec 272, le textiles, habillement et confection avec 244, le bâtiment et travaux Publics avec 173, les métiers de services avec 143 et enfin l'artisanat traditionnel avec 105 inscrits.

Au chapitre des nouvelles infrastructures, il sera procédé à l'occasion de cette rentrée à la réception du CFPA de Djemaa Saharidj, à l'Est de Tizi-Ouzou, qui offrira une capacité supplémentaire de 300 postes de formation.