"Le nombre des organisations syndicales de travailleurs enregistrées légalement s'élève à 91 organisations, dont 63 dans le secteur des institutions et administrations publiques, soit 69%, alors que les 28 autres sont concentrés dans le secteur économique, soit 31%", a déclaré à l'APS le directeur des relations du travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Rabah Mekhazni.

Le même responsable a ajouté que les 63 organisations syndicales de travailleurs implanté au niveau des institutions et administrations publiques sont réparties sur plusieurs secteurs, notamment l'éducation nationale (25), la santé (19), la justice (4), l'enseignement supérieur (3), l'intérieur (3), alors que les secteurs des finances et de la formation professionnelle englobe chacun deux (2) syndicats.

M. Meghazni a expliqué que "le nom bre d'organisations syndicales enregistrées, conformément aux dispositions de la loi 90-14 du 2 juin 1990 sur les modalités d'exercice du droit syndicale, s'élève à ce jour, à 138 syndicats, dont 91 organisations syndicales de travailleurs et 47 organisations syndicales d'employeurs".

Il a précisé que les syndicats d'employeurs sont enregistrées dans plusieurs secteurs d'activité, citant plus particulièrement le BTPH, les services, l'industrie, les transports, la culture, la santé et le tourisme.

Le même responsable a fait savoir que sur les 138 organisations syndicales, 48 d'entre elles, soit 34%, sont "inactives", car n'ayant pas exercé ou renouvelé leur instance de direction. Par ailleurs, M. Mekhazni a relevé que durant l'année 2019, le monde du travail en Algérie a été marqué par "quelques perturbations", ajoutant que "466 mouvements de grève ont été recensés dans plusieurs secteurs et ont concerné 314.597 fonctionnaires sur un effectif global de 717.408, soit un taux de 44% et une perte de 626.586 journées de travail perdues".