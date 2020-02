Quatorze (14) nouveaux stagiaires aux besoins spécifiques ont été inscrits au niveau des établissements de la formation professionnelle de la wilaya de Ouargla, au titre de la session de février, ont rapporté des responsables de la direction locale de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP).

Parmi ces nouveaux stagiaires, onze (11) sont inscrits en spécialité de langue braille au niveau du centre de formation ''Chenine Kaddour'' et trois (3) dans la spécialité de standardiste, formation par apprentissage au centre de formation ''Khelil Abdelkader'' à Ouargla, a précisé le chef de service du suivi de la formation à la DFEP.

Les stagiaires, qui viennent s'ajouter à un effectif de 54 personnes présentant différentes infirmités et suivant une formation en ébénisterie, restauration et coiffure, sont encadrés par quatre formateurs spécialisés, a ajouté Tifour Cheriet.

La cérémonie inaugurale de la session de formation, qui s'est déroulée à l'Institut professionnel et d'apprentissage "Soltani Abdelkader'' d'Ouargla, en présence des autorités de la wilaya, a donné lieu à un e exposition d'activités réalisées au niveau de l'institut et une présentation des missions des dispositifs de soutien à l'emploi.

Pas moins de 7.804 nouvelles places de formation, toutes formules de formation confondues, sont offertes dans la wilaya de Ouargla au titre de la rentrée de formation (session de février), réparties entre la formation résidentielle (1.775 places), l'apprentissage (2.629), les cours du soir (200), la formation-passerelle (200), la formation qualifiante (1.970), la formation de la femme au foyer (1.425), en plus de 430 postes offerts par les établissements privés agréés et 1.000 autres en formation à distance, a-t-on fait savoir.