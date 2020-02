Une caravane médicale spécialisée s’est dirigée dimanche vers la wilaya frontalière de Bordj Badji Mokhtar (800 km au Sud d’Adrar) dans le cadre d’une action de solidarité, à l’initiative de l’association humanitaire "Tagemi" de la commune d’El-Atteuf (Ghardaïa).

Placée sous le signe de "Seule Nation", cette caravane, devant s’étaler jusqu’au 27 février courant, permettra de prodiguer, au niveau de la polyclinique de Timiaouine et de l’établissement public de santé de proximité de Bordj Badji Mokhtar, des consultations dans les spécialités de chirurgie pédiatrique, ophtalmologie, ORL, optométrie et gynécologie-obstétrique.

Initiée en coordination avec la Direction de la Santé et de la Population (DSP) et des associations locales, cette campagne vise à renforcer les valeurs de la solidarité et d’entraide, pour consacrer l’esprit de citoyenneté entre Algériens, ont indiqué les organisateurs.

Les responsables de cette caravane ont salué les efforts fournis par les partenaires, associations et bénévoles, pour permettre à Tagemi de mener à bien sa mission humanitaire au profit des populations nomades de cette collectivité éloignée.