Un total de 500 foyers répartis sur six (6) mechtas enclavées des communes de la daïra de Khezzara (sud de Guelma) ont été raccordé samedi au réseau de gaz naturel.

Le wali, Kamal Abla, qui a présidé l'opération organisée dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de la Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et l'ANP pour la démocratie, a indiqué que le raccordement au réseau de gaz naturel concerné les mechtas et les villages des localités d'Ain Sandal, de Bouhechana, et de Khezzara. Il a précisé que la wilaya avait bénéficié d'un programme important pour la prise en charge des préoccupations des habitants des zones isolées.

Le cout moyen relatif au raccordement de chacune des habitations dépasse 155.000 DA, a fait savoir le chef de l'executif local, soulignant que l'opération, qui a consisté en la pose d'un réseau de transport de plus de 35 km, a été financée dans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Les mechtas de Ras Laâyoune de la commune d'Ain Sandal, les zones de Guaâ El Kaf (partie supérieure) et Guaâ El Kaf (partie inferieure) dans la localité de Bouhchena, et les mechtas d'El Bour, de Besbasa et d'El Kherouba de la commune de Khezzara sont les régions concernées par cette action. Pas moins de 7.000 foyers, dont la majorité implantée en zones et groupements d’habitations éloignés, dans la wilaya de Guelma ont été raccordés au réseau de gaz naturel, au titre de l'exercice 2019, a-t-il fait savoir. Aussi, M. Abla a annoncé que le programme établi pour l'année 2020 portera sur l'approvisionnement en gaz naturel de plus de 5.000 autres habitations.