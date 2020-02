A la surprise des observateurs et analystes qui suivent le management es grands conglomérats de la haute technologie, Samsung a laissé s’installer aux commandes son conseil d’administration ‘’un administrateur non exécutif’’ suite à la démission de Lee Sang-hoon, la semaine dernière après sa condamnation pour violation des lois relatives au marché du travail.

Le nouveau patron du management du conseil d’administration du conglomérat sud-coréen « Park Jae-Wan est administrateur non exécutif de Samsung depuis mars 2016. Il a été ministre de la stratégie des finances de 2011 à 2013 en Corée du Sud. Il dirige également les comités d'audit et de gouvernance du conseil d'administration », peut-on lire dans un papier du site zdnet.fr inséré le 21 février dernier. Comme s’est une première dans l’histoire de ce groupe, ce dernier a tenté de justifier ce choix en expliquant que cela « renforcerait l'indépendance du conseil et la transparence de la gestion ». Ce site a également appris que Salsung a aussi « proposé que son directeur de la division TV, Han Jong-hee, et son directeur financier, Yoon Ho Choi, soient nommés directeurs exécutifs », et que ces propositions de « nominations sont en attente d'approbation. Elles pourront être confirmées lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Samsung le 18 mars prochain », ajoute zdnet.fr