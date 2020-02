Gelés depuis 2012, en vertu d’une politique de contrôle des pris instituée par l’ancien président Barack Obama, les prix des noms de domaine devraient bénéficier des largesses du prédisent Trump qui a levé cette contrainte en libéralisant les prix. Dans ce cadre, VeriSign a commencé les négociations avec l’ICANN qui ne semble pas opposée à la démarche. Ainsi le prix du .com. , resté depuis 2012 à 7,85 ,dollars par an devrait connaitre une augmentation qui sera applicable également « pour les noms de domaine .net, .name, .web et .jobs qui sont également sous le contrôle de VeriSign » précise le site français 20minutes.fr, dans un article mis en ligne le 20 février qui nous apprend par ailleurs que cette « augmentation de 7 % par an sera effective pendant 4 ans avant de stagner pendant deux années pour ensuite, réaugmenter de 7 % par an pendant 4 ans. En 2026, le prix d’un nom de domaine. com coûtera 10,26 dollars. » Pour sa part, VerSign devra s’acquitter dès le début de l’année prochaine d’une somme de 4 million de dollars équivalent à des frais que lui réclame l’ICANN pour « mener, faciliter ou soutenir des activités qui préservent et améliorent la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS ». Les autres propriétaires de noms de domaine pestent sans pouvoir y changer grand-chose d’autant que l’accord conclu entre VeriSgn et l’ICANN est soutenu par l’entourage du président Trump et que l’instance de nommage et d’adressage de l’internet ICANN « assure respecter les choix du ministère du Commerce en autorisant l’entreprise privée à augmenter ses prix », rapporte 20minutes.fr.