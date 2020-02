L'Algérie participe à la 57ème édition du Salon international de l’Agriculture (SIA), qui se tient de 22 février jusqu’au 1 mars à Paris (France).

Le stand Algérie occupe, dans cet événement, une surface de 350 m², regroupant plus de 25 exposants issus du secteur public et privé.

Ce Salon, qui se tient cette année sous le thème "l’Agriculture vous tend les bras", est une occasion pour les participants algériens de présenter leurs divers produits agricoles aux visiteurs du SIA et de nouer des contacts avec les participants étrangers afin de placer leurs produits sur les marchés internationaux.

Ainsi, plusieurs produits algériens de terroir ont été exposés à cette manifestation économique, dont, les dates, l’huile d’olive, les fruits et les légumes.

Dans le cadre la participation de l'Algérie à ce rendez-vous international, l'Ambassadeur de l'Algérie en France, Salah Lebdioui a visité le stand algérien.

M. Lebdioui s’est longuement entretenu avec les exposants algériens tout en les assurant de "l’accompagnement de l’Ambassade pour faciliter les opérations d’exportation de leurs produits".

Il les a également encouragé à poursuivre leurs efforts pour l’amélioration des potentialités compétitives afin de conquérir les marchés internationaux.

M. l’Ambassadeur a aussi saisi cette occasion pour rappeler aux exposants algériens les grandes lignes du Plan d’action du gouvernement.

Ce plan ambitionne un renouveau économique, dont le secteur de l’agriculture constitue un élément important, a rappelé M. Lebdioui.

La 57ème édition de ce Salon de l'Agriculture, qui se tient au Parc des expos de Paris Porte de Versailles, a été inauguré samedi par le Président de la République française, Emmanuel Macron.

Regroupant près de 1.000 exposants venus de 23 pays, ce Salon International rassemble chaque année tous les acteurs du monde agricole, à savoir, les éleveurs, producteurs, organisations et syndicats professionnels, ministères et organismes publics ou instituts de recherche pour présenter les différentes facettes du secteur agricole et agroalimentaire, de ses métiers, de ses évolutions et de ses perspectives.

Il est considéré comme un évènement agricole de référence, non seulement en France mais aussi à l’étranger constituant ainsi une vitrine exceptionnelle pour les produits des terroirs, la gastronomie régionale et internationale, les grandes cultures et le tourisme vert.

Cette manifestation est organisée autour de quatre univers: élevage et ses filières, les produits des régions de France, d'Outre-mer et du monde, les cultures et filières végétales, Jardin et Potager, les services et métiers de l'agriculture.

En 2018, ce Salon a drainé 672.568 visiteurs français et internationaux, professionnels et grand public et plus de 3 millions de personnes touchées sur les réseaux sociaux du SIA de Paris, toutes intéressées par la découverte de la richesse du monde agricole.