Certaines huiles essentielles peuvent vous aider à relancer votre transit, que ce soit sous forme de massage ou en traitement oral.

Traitement local

Massez doucement tout le ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre, avec la préparation suivante :

-2g d'huile essentielle (une demi-cuillère à café) de sauge officinale, de thym et de genévrier

-30g (8 c. à soupe) d'huile de tournesol ou d'huile de carthame

Renouvelez l'opération 1 à 2 fois dans la journée si nécessaire.

Mélangez 5 gouttes d'huile essentielle de basilic à 10 gouttes d'huile végétale. Appliquez 2 à 3 fois par jour dans le bas du dos et sur le ventre.

Traitement oral

Prenez 1 goutte d'huile essentielle de sauge, thym et genévrier au moment du repas, soit dans un grand verre d'eau ou de jus de fruits, soit dans 1c. à café d'huile d'olive, ou bien de miel de lavande, ou tout simplement dans un peu de mie de pain. Renouvelez 1 à 2 fois dans la journée.

Versez 1 goutte d'huile de gingembre dans 1 c. à café d'huile d'olive. Prenez ce mélange 3 fois par jour pendant quelques jours.