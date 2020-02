La constipation est le plus souvent liée à de mauvaises habitudes : on ne boit pas assez d'eau, on ne prend pas son temps aux toilettes, on ne bouge pas suffisamment… Quelques conseils simples peuvent suffire à vous soulager.

Règle 1 : buvez

Boire au moins 1,5 litre d'eau plate tout au long de la journée aide à hydrater et donc à ramollir les selles et permet une meilleure évacuation, à condition qu'elle soit riche en sels minéraux : magnésium, calcium, bicarbonates (Vittel ou Hépar par exemple). Si vous n'êtes pas fan de l'eau, alternez avec des jus de fruits pas trop sucrés – le sucre constipe –, des soupes et un peu de café et de thé.

Le matin en vous levant, buvez un grand verre d'eau froide : il déclenche un réflexe de contraction au niveau de l'intestin.

Règle 2 : respectez vos besoins

Une des règles primordiales pour ne plus être constipé, c'est d'aller aux toilettes lorsque vous en ressentez l'envie. Bien sûr vous vous en doutez, mais cette recommandation est pourtant souvent négligée. On contourne le problème, on se retient parce que ce n'est pas le bon moment, on ne trouve pas de toilettes… Ecoutez votre corps. Essayez aussi d'aller aux toilettes à heures fixes : votre organisme s'habitue peu à peu à des horaires réguliers.

Il est aussi important que vous preniez votre temps, 15 minutes si nécessaire. Retarder ou négliger ce moment est le meilleur moyen d'être constipé. Aux toilettes, vous pouvez lire, écouter la radio, téléphoner…, ça aide !

Règle 3 : bougez

Bouger stimule l'appareil digestif, ce qui rend plus facile l'évacuation. Un métier et des habitudes sédentaires n'arrangent donc rien si vous êtes constipé. L'activité musculaire facilite le transit intestinal : marcher 30 minutes par jour ou faire quelques abdos quotidiens permet d'améliorer la situation. Vous pouvez aussi vous masser doucement le ventre pour réveiller votre intestin.

L'acupression, la pression manuelle des points d'acupuncture, peut aider à stimuler les intestins. A l'aide du pouce et de l'index, exercez une pression sur la partie reliant le pouce et l'index de l'autre main pendant 2 minutes chaque jour, jusqu'à ce que le problème disparaisse. Cette méthode est déconseillée aux femmes enceintes.

Règle 4 : soyez vigilante en voyage

Changements d'habitudes, d'alimentation, difficultés à trouver des lieux adéquats au bon moment… Il n'est pas rare d'être constipé en voyage. Pour éviter ces désagréments, dans l'avion ou le train, levez-vous régulièrement pour marcher. Soyez prévoyant dès le début de votre séjour : buvez abondamment tout au long de la journée, évitez le riz et les pommes de terre les premiers jours, préférez-leur des plats un tout petit peu épicés. Enfin, avant de partir, glissez dans vos bagages des laxatifs non irritants que vous utiliserez dès que le problème commencera à se manifester.

Si malgré ces mesures, les troubles persistent, consultez votre médecin.