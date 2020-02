Même si, à la maison, tout va généralement bien, le simple fait de changer d’environnement, d’adopter un rythme de vie différent, peut suffire à rendre un transit intestinal capricieux. Et surtout ralenti. Si vous faites partie des personnes qui rencontrent ce problème (c’est souvent familial), soignez votre hygiène «intestinale» dès le début du séjour.

Recréez votre petit rituel

Allez à la selle tous les jours à l’heure habituelle. Essayez de recréer le petit rituel que vous aviez à la maison. Certains vont systématiquement aux toilettes après le café du matin, d’autres ont besoin de lecture… Surtout, si vous en avez la possibilité, prenez votre temps. Et rien ne vous empêche, pour donner un coup de pouce supplémentaire à votre transit, de trouver une petite place au fond de votre valise pour un paquet de biscuits au son, un sachet de pruneaux, voire une boîte de laxatifs conseillée par votre médecin ou votre pharmacien.

Essayez de ne pas vous retenir

Il suffit parfois de sauter le petit déjeuner pour cause de grasse matinée ou de se retenir car les toilettes du restaurant sont douteuses, pour passer à côté du bon moment, qui varie d’une personne à l’autre. Or, attendre est un facteur favorisant la constipation.

Les selles restent plus longtemps au contact des muqueuses du côlon, dont la fonction est de les déshydrater afin de leur faire perdre un peu de volume. Résultat : trop sèches, elles sont plus difficiles à expulser. Mieux vaut donc ne pas remettre à plus tard votre besoin d’aller aux toilettes. Glissez donc dans votre sac des lingettes désinfectantes pour nettoyer la cuvette, un flacon de savon sans eau pour vous laver les mains, des protège-cuvettes en papier jetables (en pharmacie et parapharmacie).

Petite gym spécial transit

Répétez régulièrement 5 fois de suite cet exercice de respiration : inspirez puis expirez en contractant le périnée à l’expiration, comme si vous essayez de retenir une envie pressante.

Debout devant une table, ou un appui quelconque, penchez-vous en avant, sans arrondir le dos. Posez les avant-bras l’un sur l’autre sur le support puis placez le front sur vos avant-bras. Sans reculer les pieds, tirez les fesses en arrière le plus loin possible. Vous devez ressentir l’étirement dans le haut du dos tout comme à l’arrière des jambes. Balancez-vous de gauche à droite sur vos hanches, contractez le périnée, même si vous ne sentez pas grand-chose dans cette position puis expirez par la bouche, sans arrondir le dos. Observez votre ventre qui se rentre, juste par le souffle. Laissez entrer l’air en relâchant le périnée, en ouvrant la bouche et en laissant aller le ventre.