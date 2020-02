La constipation n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Elle concerne tous ceux qui sont insatisfaits lorsqu'ils vont à la selle, soit parce qu'ils ont des envies peu fréquentes, soit parce que les selles sont difficiles à évacuer. Une gêne sans gravité mais parfois bien gênante.

Toutes les solutions pour s'en sortir. Chez certains, la constipation apparaît de temps en temps au cours d'un voyage, d'un changement des habitudes de vie ou du régime alimentaire, puis disparaît d'elle-même après quelques jours. Mais chez d'autres, la constipation ne se fait pas oublier : elle se manifeste régulièrement et même parfois de façon chronique. Lorsque l'adaptation de l'hygiène de vie n'a pas d'effet, lorsque les traitements classiques sont inefficaces, elle finit vraiment par perturber la qualité de vie.

Il n'existe pas une mais des constipations

Les médecins font la différence entre la constipation de transit liée à une faible motricité du côlon et à des selles dures et sèches. La constipation terminale, elle, est surtout une difficulté d'expulsion. Enfin, la constipation fonctionnelle concerne ceux chez qui aucune cause n'est trouvée et pour qui, dans certains cas, les symptômes peuvent avoir une origine psychique. Heureusement, des traitements existent et soulagent la plupart du temps. Pour ceux qui n'en sont pas satisfaits, il y a du nouveau du côté des médicaments, des approches non médicamenteuses et alternatives et enfin de la chirurgie. Il faut donc gravir chacune des étapes du traitement, une par une, pour trouver celle qui soulage efficacement...

Ça peut se compliquer ?

Les constipations chroniques et intenses peuvent entraîner une incontinence fécale ou même urinaire après des années d'efforts de poussées. Il faut donc consulter si une bonne hygiène de vie et des laxatifs bien suivis semblent inefficaces.