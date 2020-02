Le Secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi a affirmé que le Hirak populaire a donné de "nouveaux concepts" à l'action démocratique, qualifiant ce mouvement de "période charnière de l'histoire de l'Algérie contemporaine".

Dans une allocution à l'occasion du 23e anniversaire de la création du RND, M. Mihoubi a souligné que l'Algérie a connu "un changement radical", grâce au Hirak populaire qui célèbre, samedi, sa première année, assurant que ce mouvement populaire avait donné de "nouveaux concepts à l'action démocratique" par son appel à l'application des articles 7 et 8 de la Constitution.

Rappelant que son parti avait interagi "spontanément" avec ce Hirak, en prônant la prise en charge de toutes ses revendications loin du "populisme", M. Mihoubi a estimé nécessaire d'être au diapason des changements revendiqués par le Hirak, qu'il a qualifié de "moment important et de période charnière de l'histoire de l'Algérie contemporaine".

M. Mihoubi a salué, à cette occasion, l'accompagnement "positif et rapide" des revendications du Hirak par l'Institution de l'Armée nationale populaire (ANP) et son commandement, qui en sus de protéger l'Etat, a assuré "le climat à même de concrétiser tous les objectifs, politiques ou institutionnels, du Hirak".

Dans le même contexte, le SG par intérim du RND a évoqué la composante du nouveau gouvernement et les déclarations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui portent, toutes, sur "le recouvrement de la confiance perdue en raison de la dégradation de la vie politique depuis des années".

Il a en outre abordé la question de la nouvelle Constitution, en cours d'élaboration et dont la première mouture devrai être remise à tous les partis, instances et organisations pour avis, exprimant, à cet effet, son souhait de voir cette Constitution concrétiser "les aspirations des Algériens à l'édification d'institutions fortes et solides, combler les lacunes et en finir avec les dysfonctionnements".

"Nous souhaitons voir cette nouvelle Constitution réaliser le consensus voulu entre les Algériens et d'être la base pour la stabilité des institutions", a-t-il soutenu, réitérant la disponibilité de son parti à participer au dialogue et aux concertations dans ce sens.

Par ailleurs, M. Mihoubi a affirmé que le congrès extraordinaire du parti, prévu les 18 et 19 mars prochain, avec la participation de plus de 1400 militants, sera l'occasion pour trancher dans la distance à prendre par le RND vis-à-vis des instances, institutions et partis, assurant que le parti avait été remis sur "la bonne voie", la voie, a-t-il dit, de l'adaptation à une nouvelle donne ayant pour objectif l'intération directe avec le peuple.