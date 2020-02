La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) s'est imposée face à son homologue palestinienne sur le score de 1 - 0, mi-temps (1-0) vendredi à Dammam, dans le cadre de la 2e journée (Gr. C) de la Coupe arabe des nations de la catégorie qui se déroule en Arabie saoudite (17 février - 5 mars).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Merouane Zerrouki (5') pour l'Algérie. C'est la première victoire des Algériens dans le tournoi après avoir essuyé une lourde défaite mardi dernier lors de la première journée face à l'Egypte sur le score sans appel de 4-1. Dans l'autre match du groupe C, les sélections d'Arabie saoudite et d'Egypte se sont neutralisées sur le score de 2-2.

A l'issue des rencontres de la deuxième journée, l'Arabie saoudite et l'Egypte sont en tête du groupe C avec 4 points devant l'Algérie (3 pts). La Palestine ferme la marche (0 pt). Lors de la troisième et dernière journée prévue dimanche, la sélection algérienne est condamnée à battre l'Arabie saoudite pour se qualifier pour les quarts de finale.

L'autre rencontre mettra aux prises l'Egypte e t la Palestine. Les deux premiers se qualifient pour les quarts. Seize pays scindés en quatre groupes de quatre prennent part à cette compétition qui se déroule dans trois villes saoudiennes : Ryadh, Dammam et El Khobr. Les demi-finales auront lieu le 2 mars, soit trois jours avant la finale programmée au stade de l'Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.



Résultats de la 4e journée

Vendredi 20 février 2020

Groupe 3 (Dammam):

Egypte- Arabie saoudite 2-2

Algérie- Palestine 1-0

Groupe 4 (Ryad):

Emirats arabes unis- Libye 1-2

Sénégal - Soudan 3-1

NB: les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale prévus les jeudi 27 et vendredi 28 février.