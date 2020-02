Les pouvoirs publics se sont engagés à prendre en charge les doléances des clubs professionnels sur le plan financier «pour une sortie de crise», trois jours après la décision de la majorité des pensionnaires de Ligue 2 de boycotter la 20e journée, prévue hier, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) sur les réseaux sociaux.

«Le BF (Bureau fédéral) a pris acte de la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de ne pas reporter la 20e journée du championnat de Ligue 2 professionnelle, suite à la demande des clubs de cette division réunis la semaine dernière pour examiner la situation financière difficile qu’ils vivent», après les «engagements des pouvoirs publics de prendre en charge leurs doléances pour une sortie de crise», a indiqué samedi l'instance fédérale dans les principales conclusions de la réunion du Bureau fédéral, tenue jeudi à Sidi-Moussa (Alger).

Réunis mercredi à Alger, 14 clubs sur les 16 de la Ligue 2, soutenus par 7 clubs de Ligue 1, ont décidé de boycotter la 20e journée en raison de la crise financière que traversent la majorité des équipes depuis le début de la saison.

Invité à réagir sur cette situation, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, s'est dit vendredi «persuadé» que les clubs de Ligue 2 «vont revenir à la raison» et disputer cette 20e journée.

«Je suis persuadé que les présidents des clubs vont faire preuve de sagesse et revenir à la raison, en disputant cette journée à sa date initiale.

Les dirigeants de ces équipes privilégient avant tout l'intérêt de leurs clubs», a indiqué le premier responsable de l'instance dirigeante de la compétition sur les ondes de la Radio nationale.

Aux dernières nouvelles, plusieurs clubs de Ligue 2 ont fait machine arrière et décidé de ne pas boycotter cette journée, dont les matchs débutent à partir de 15h00.