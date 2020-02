«Les membres du BF ont pris acte avec beaucoup de satisfaction la baisse très sensible des dettes des clubs professionnels qui, mis à part l’USM Bel-Abbès faisant toujours face à une situation bien compliquée, ont consenti d’énormes efforts pour atténuer ce chapitre qui a longtemps pesé sur leur fonctionnement», a indiqué l'instance fédérale, dans les principales conclusions de la réunion du Bureau fédéral, tenue jeudi à Sidi Moussa (Alger), sans avancer le moindre chiffre sur cette baisse.

En janvier dernier, la Ligue de football professionnel (LFP) avait indiqué que les formations du NA Husseïn-Dey et de l'USM Bel-Abbès, étaient interdits de recrutement lors du précédent mercato d'hiver, avant que cette sanction ne soit levée pour le Nasria et maintenue pour la formation de la «Mekerra». Par ailleurs, les membres du BF ont soutenu l'idée de la création d’un syndicat pour les joueurs professionnels en activité «afin d e prendre en charge leurs préoccupations socioprofessionnelles». La FAF s'est engagée «à accompagner ce projet de création d’un syndicat légalement constitué dont le rôle sera important dans le futur paysage du football professionnel en Algérie», a-t-elle conclu.