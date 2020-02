Le Chypriote Andreas Chapides et l'Espagnol Hugo Salmeron, ont remporté vendredi le tableau double ''garçons'' du tournoi international ITF juniors d'Alger, qui se déroule au Tennis club de Bachdjarah, après leur succès devant le duo composé du Français Marceau Derache et du Sud-Africain Wilem Roosenschoon par deux sets à zéro (2-0).

Chapides et Salmeron, têtes de série N4, ont remporté le premier set 6-4, avant de s'imposer dans le second set 7-6(12).

Chez les filles, le sacre est revenu à la Française Lea Bathellier et la Britannique Nora Khediri, têtes de série N.2, aux dépens des Marocaines Selma Abdellaoui Maane et Sonia Benlhassen sur le score 1-6, 6-4 (12-10).

En simple garçons, l'Algérien Matis Amier a validé son billet pour la finale en début de matinée après son succès devant le Marocain Walid Ahouda, tête de série N.2, en deux sets (6-4, 6-3). Il affrontera en finale prévue samedi (10h00), l’Espagnol Pena Perez, tête de série N.1.

Chez la gent féminine, la finale opposera la Britannique Millie Mae Matthews, tête de série N.7 à la Marocaine Selma Abdellaoui Maa ne.

Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT) sous l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de la Fédération internationale de tennis (FIT), ce tournoi regroupe 64 athlètes issus de 23 pays dans les tableaux finaux.

Ce rendez-vous classé en grade 5 sera suivi par deux autres tournois internationaux juniors qui auront lieu à Alger aussi, respectivement au Tennis Club d'Hydra (22 au 29 février) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au 7 mars).