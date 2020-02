Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a affirmé, jeudi à Alger, la nécessité de s'orienter vers "une nouvelle approche" s'appuyant sur "l'instauration de la confiance" entre l'administration et les différents partenaires socio-économiques pour régler tous les contentieux et les problèmes "dans l'intérêt du travailleur et de l'entreprise".

Lors d'une journée d'information sur le dialogue social, le ministre a indiqué que le gouvernement "a exprimé, à travers son plan d'action, sa détermination à ériger le dialogue et la concertation en outil de cohésion sociale et de développement durable".

Dans ce cadre, M. Acheuk Youcef a précisé que cette rencontre d'information s'inscrivait dans le cadre de la "démarche visant la promotion du dialogue social basé sur la concertation et la coordination avec tous les acteurs socioéconomiques dans le cadre d'un esprit de partenariat participatif".

"L'Algérie s'oriente vers un nouveau modèle économique, et connaitra de nombreux changements dans tous les domaines, ce qui nécessite une action commune pour gagner ensemble l'enjeu du développement", a estimé le ministre, ajoutant que "tous ces défis ne pourraient être réalisés sans un dialogue efficace et responsable, qui contribue à l'instauration des bases de la paix sociale et à la consolidation de l'économie nationale, à travers un climat socioéconomique sain".

Pour le ministre "un dialogue basé sur la franchisse et l'égalité des chances permettra de rapprocher les points de vue pour édifier une société moderne basée sur le respect mutuel", conformément aux recommandations du Président de la République, mettant l'accent sur "la nécessité d'élargir et de développer le dialogue social".

De son côté, le représentant du Bureau international du Travail (BIT), Halim Hamzaoui a relevé, dans son intervention, les efforts consentis par l'Algérie en matière de renforcement des relations de travail, de promotion de l'emploi et de l'entreprenariat et de développement du système de la protection sociale et du dialogue social, se réjouissant, à ce propos, "des progrès" réalisés par l'Algérie en la matière.

L'Algérie est "un exemple" dans le domaine de la protection sociale et du dialogue social et parmi "les pays pionniers" sur le plan continental en matière de Pacte national économique et social de croissance, a-t-il affirmé.

Pour leur part, les représentants de certains syndicats ont salué l'initiative du ministère du Travail d'organiser cette journée d'information sur le dialogue social, appelant à la consacrer en tradition, en fixant le calendrier des rencontres avec les syndicats et en impliquant les différentes parties prenantes en vue d'un dialogue "efficace et réel".

Dans le même ordre d'idées, le Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation (FNTE), affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Ferhat Chabakh s'est dit satisfait des mesures prises en matière de renforcement du dialogue social et des axes contenus dans le Plan d'action du gouvernement, notamment ceux liés à l'augmentation du salaire national minimum garanti (SNMG).

Pour sa part, le président de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF), Sadek Dziri a salué l'initiative du ministère d'organiser cette rencontre qui vient renforcer "les piliers du dialogue inclusif pour une Algérie nouvelle", et qui constitue, selon lui, "le seul moyen civilisationnel pour solutionner les problèmes", faisant part, à cet égard, de la disponibilité de son organisation de contribuer à "la construction de l'économie nationale et à la réalisation du développement durable".

Lors de cette journée d'information, 11 nouvelles organisations syndicales ont été enregistrées au niveau du ministère du Travail.