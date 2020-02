Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a réitéré samedi à Alger, par la voix de son président, Abderrazak Makri, son soutien aux réformes initiées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, soulignant que le Hirak avait réalisé plusieurs acquis.

Présidant un séminaire régional des structures du parti de la région centre, M. Makri a précisé que le Mouvement de la société pour la paix "soutient les réformes initiées par le Président de la République et souhaite qu'elles soient menées à bien", soulignant que le Hirak avait "réalisé plusieurs acquis, dont la mise en échec du projet du cinquième mandat, la lutte contre la corruption et la poursuite des corrompus, la protection du pays contre toute ingérence étrangère et la consécration de la souveraineté populaire".

Quant au reste des revendications du Hirak, le président du MSP a estimé qu'"elles se concrétiseront à travers des élections législatives et locales régulières", affirmant que "l'édification de la nouvelle Algérie passe par des élections libres et régulières consacrant la souveraineté populaire".

Appelant à protéger le s prochaines échéances de la fraude, M. Makri a considéré que l'Algérie était "en mesure d'organiser des élections électroniques puisque les citoyens ont des cartes d'identité biométriques qui garantissent la régularité et la transparence" du scrutin.

Le président du MSP a, à cet égard, appelé la classe politique à mettre en avant les compétences et à contribuer à l'édification d'institutions fortes capables de prendre en charge les préoccupations des citoyens, insistant, d'autre part, sur l'impératif de préserver les éléments constitutifs de l'identité nationale.