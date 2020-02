Les participants à un colloque national sur la technologie et son impact dans la promotion de la langue arabe et sa numérisation ont insisté mercredi à Oran sur le rôle des spécialistes et chercheurs à adapter la langue arabe au progrès technologique et à encourager son utilisation sur les espaces numériques. La langue arabe a les caractéristiques pour s’adapter à l'évolution technique et informatique, ont indiqué les intervenants au cours de cette rencontre organisée par le bureau du mouvement national des étudiants algériens de l’université d’Oran 1 Ahmed Benbella .

Dans ce cadre, l'enseignante Besnassi Souad, de l’université d’Oran 1, a souligné que des études arabes ont eu des contributions sérieuses dans l'usage de la langue arabe dans le domaine technique et informatique, voire même numérique. La langue arabe comporte toutes les terminologies ou néologismes exprimées de manière simple et technique, a-t-elle affirmé, faisant savoir que la langue arabe est en tête actuellement en matière de recherche sur des logiciels.

Pour sa part, Amina Tayebi de l’université de Sidi Bel-Abbès a plaidé pour l'investissement dans les supports technologiques de la didactique en langue arabe, faisant part d'un engouement dans les pays occidentaux pour l’apprentissage de la langue arabe sur internet. Au passage, elle a recommandé la création de programmes didactiques d’apprentissage de l'arabe facile, mettant l’accent sur la contribution à une large utilisation de la langue arabe sur internet à travers la production des contenus numériques. L'assistance a suivi des communications abordant, entre autres, les techniques de traitement automatique de la langue arabe et l’enseignement de la langue arabe via les réseaux sociaux.

Cette rencontre d’une seule journée a regroupé des universitaires d’Oran, Mascara, Ain Témouchent, Sidi Bel-Abbès et Relizane.