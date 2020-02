Un sans domicile fixe de 29 ans été inculpé vendredi soir pour l'agression au couteau qui a blessé le mouadine de la mosquée centrale de Londres jeudi, a annoncé la police.

Le suspect, Daniel Horton, est poursuivi pour blessures corporelles graves et possession d'objet tranchant et devait être présenté devant la justice hier, a précisé Scotland Yard dans un communiqué.

La victime, septuagénaire, a pu sortir de l'hôpital vendredi. «Je lui pardonne. Je suis désolé pour lui», a déclaré à la presse le muezzin Raafat Maglad au sujet de son agresseur. «Ce qui est fait est fait, il ne peut pas revenir en arrière», a-t-il ajouté, expliquant avoir une profonde entaille au cou. Le mouadine (chargé d'appeler à la prière) a été agressé jeudi après-midi à la mosquée près de Regent's Park, en plein coeur de la capitale britannique. «Il m'a frappé, j'ai senti du sang couler de mon cou, et voilà, ils m'ont emmené à l'hôpital. Tout s'est passé très vite», a ajouté M. Maglad, précisant qu'il avait déjà vu son agresseur à la mosquée.

Un témoin de l'attaque a déclaré que le suspect avait été u n habitué du lieu de culte et qu'il y avait été vu au moins six mois auparavant. «L'assaillant a été appréhendé par les fidèles jusqu'à ce que la police arrive et l'arrête», avait expliqué la mosquée dans un communiqué sur son site internet. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est dit sur Twitter «profondément attristé» par cette attaque.

Le maire de la capitale, Sadiq Khan, s'est quant à lui dit «profondément préoccupé» par l'incident et a annoncé des patrouilles de policiers supplémentaires dans le quartier où l'attaque s'est produite.

Construite dans les années 1970, la mosquée de Londres peut accueillir plus de 5.000 personnes.