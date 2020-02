Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaid a appelé, mercredi à Alger, à promouvoir et à moderniser les écoles coraniques, compte tenu de leur rôle majeur dans la préservation de l'identité nationale.

"Les écoles coraniques ont, de tout temps, eu un rôle majeur dans l'apprentissage du coran et l'enseignement des préceptes de l'Islam et de la grammaire de la langue arabe, contribuant ainsi à la préservation de l'identité nationale, d'où la nécessité de les promouvoir et de les moderniser par l'introduction du numérique", a précisé M. Belaid à l'ouverture des travaux du Colloque national sur "le rôle des écoles coraniques dans la promotion de la langue arabe", à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle.

Le président du CSLA a également plaidé pour la révision des méthodes d'enseignement et le renforcement des moyens mis à la disposition des écoles coraniques, soulignant qu'en dépit de leurs modestes moyens, elles ont contribué à l'émergence de grands érudits. De son côté, le président de l'Association des oulémas musulmans algériens, Dr. Abderrezak Guessoum, a affirmé que les écoles coraniques "permettent aux enfants d'apprendre les rudiments de la langue mais aussi de développer leurs facultés linguistiques et cognitives", estimant que ces établissements "sont aujourd'hui appelés à s'ouvrir sur le monde". De son côté, M. Bensalem, représentant du ministère de l'Education nationale a fait savoir que le ministère de tutelle veillera, en coordination avec les parties en charge des écoles coraniques, à élaborer un corpus, les écoles coraniques étant "le premier jalon" d'acquisition pour l'apprenant.

Pour sa part, le représentant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Azzoug a indiqué que les parents veillent à ce que leurs enfants fassent leurs premiers pas dans les medersas pour s'initier à l'écriture arabe et à la récitation du Coran.

Mettant en avant les réalisations accomplies par les écoles coraniques en matière d'enseignement et d'éducation, il a indiqué que le ministère a réalisé un recueil sur les écoles coraniques à partir des conclusions des travaux d'un colloque tenu à Ghardaïa qui a été sanctionné par un code organisationnel, juridique et pédagogique.

Le colloque se poursuivra, jeudi, par des communications de professeurs et de chercheurs de différentes universités pour formuler des recommandations à soumettre aux instances concernées.