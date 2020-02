Selon le responsable de la résistance populaire, Murad Ishtaiwi, cité par l'agence palestinienne de presse Wafa, un enfant et un journaliste comptaient parmi les manifestants blessés par l’armée d'occupation lors de la marche hebdomadaire vendredi à Qalqilya dans le nord de la Cisjordanie, lors d'une marche pacifique vendredi à Kafr Qaddoum.

Les forces occupantes ont poussé des blocs de pierres avec un gros bulldozer vers les citoyens qui se trouvaient dans l'une des zones escarpées, blessant un enfant de neuf ans et le cameraman de la télévision «Palestine», selon WAFA.

M. Ishtaiwi a ajouté que les forces d’occupation ont lancé également des balles en caoutchouc, des bombes sonores et du gaz lacrymogène, causant des dizaines de cas d’asphyxie.

Dans les village de Ni’lin et Bil’in, relevant de Ramallah, des dizaines de Palestiniens ont suffo qué suite à l’inhalation de gaz lacrymogène lancé par des soldats israéliens lors de la répression de la marche pacifique du vendredi, selon des sources locales. A Naplouse au nord de la Cisjordanie occupée, les forces d'occupation israéliennes a également réprimé une marche pacifique de protestation contre la saisie des terres au profit de la colonisation dans la localité d’Asira Al-Qabliya au sud de Naplouse.

Berlin appelle Israël à annuler sa décision de construire de nouvelles unités de colonisation à El-Qods-Est occupée

L'Allemagne s'est déclarée, samedi, «profondément préoccupée» de la récente décision de l'occupation israélienne de construire de nouvelles unités de colonisation à El-Qods-Est occupée, appelant Israël à l'annuler. Dans un communiqué, relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, le ministère allemand des Affaires étrangères a appelé Israël à «annuler son projet de construire des milliers d'unités» dans les colonies construites à El-Qods-Est occupée. Il a également appelé à la «suspension de la construction de colonies dans les territoires occupés», affirmant qu’elles violent le droit international et la résolution «2334» du Conseil de sécurité des Nations Unies. «Les nouvelles unités sépareront El-Qods-Est occupée de la Cisjordanie, cela entrave ainsi la possibilité de l’établissement d'un Etat palestinien indépendant et viable sur les frontières de 1967», a ajouté la diplomatie allemande. L'occupant israélien envisage la réalisation de quelque 9.000 unités de colonisation au nord d'El-Qods occupée. Les colonies sont considérées co mme illégales par la communauté internationale qui les considère comme l'un des principaux obstacles à la paix.