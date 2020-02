Les Togolais ont commencé hier à voter dans le cadre de l'élection présidentielle afin d'élire un nouveau président de la République pour un mandat de cinq ans, rapportent des médias.

Selon ces sources, les bureaux de vote ont ouvert à 7h00 (heure locale et GMT). Sept candidats sont en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 et qui brigue un quatrième mandat. Parmi les autres candidats, l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale Messan Agbeyomé Kodjo et l'ancien chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre se présentent comme les véritables challengers. Selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI), près de 3,6 millions d'électeurs, dont 348 au niveau de la diaspora, inscrits sur le fichier électoral sont attendus pour exprimer leur choix dans 9.389 bureaux de vote. Le dispositif sécuritaire Force sécurité élection présidentielle (FOSEP-2020), comprenant 10.000 éléments de police et de gendarmerie, assure la sécurité du processus électoral. Près d'une vingtaine d'organisations de la société civile togolaise déploieront environ 3.000 observateur s nationaux à travers le pays.

Et 280 observateurs internationaux provenant pour la plupart de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union africaine sont déployés pour superviser le scrutin. Selon un décret adopté le 5 décembre 2019 par le Conseil des ministres du gouvernement togolais, les bureaux de vote seront fermés à 16h00 (heure locale et GMT) sur toute l'étendue du territoire national et en heure locale pour les bureaux de vote dans les ambassades retenues pour le vote des Togolais vivant à l'étranger.